Представник омбудсмена: наступний обмін полоненими на Донбасі може відбутися простіше

Обмін може бути здійснений простіше, тому що вже є відпрацьовані механізми і верифікації

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига прокоментував перспективи наступного етапу звільнення заручників. В ефірі «5 каналу», він зокрема заявив, що вже відпрацьовані певні механізми. «Вже зроблено дуже багато політичних заяв, як на рівні Нормандської четвірки, так і на рівні президентів. І



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Обмін полоненими

Обмін може бути здійснений простіше, тому що вже є відпрацьовані механізми і верифікації

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига прокоментував перспективи наступного етапу звільнення заручників.

В ефірі «5 каналу», він зокрема заявив, що вже відпрацьовані певні механізми.

«Вже зроблено дуже багато політичних заяв, як на рівні Нормандської четвірки, так і на рівні президентів. І ми почули відповідні заяви від пана Медведчука, який також озвучував певні формули», - сказав він.

Тут, за словами Чаплиги, є дві позиції: «Обмін може бути здійснений простіше, тому що вже є відпрацьовані механізми і верифікації, і впевненість у тому, що люди не хочуть, наприклад, бути переміщеними на непідконтрольну територію, і як це робити на лінії зіткнення. Є вже відпрацьовані механізми так званої юридичної чистки».

«Тепер мова лише, скажімо так, про політичне рішення щодо того, коли і за якою формулою це робити. І в разі прийняття такого рішення далі буде все швидше, ніж минулого разу», – додав представник омбудсмена.

Також він зауважив: «Проте, з іншого боку, пан Медведчук в одному з інтерв'ю напередодні сказав, що очікує, що політичні переговори будуть досить складними, і це вселяє певні остороги».

Нагадаємо, у Мінську 18 січня зберуться для уточнення списків на обмін полоненими.

До слова, звільнений із полону вчений Козловський отримав роботу в Києві.

Другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».