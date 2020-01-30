Біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів горить нафтовий танкер



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Екіпаж і моряки не постраждали



Екіпаж і моряки корабля були врятовані після того, як надіслали сигнал лиха

У Перській затоці, біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів, горить нафтовий танкер. Про це повідомило Федеральне управління транспорту, передає Reuters.

«Влада Об'єднаних Арабських Еміратів намагається загасити пожежу на нафтовому танкері під прапором Панами біля узбережжя емірату Шарджа», - йдеться в повідомленні.

Екіпаж і моряки корабля були врятовані після того, як надіслали сигнал лиха.

Представник Національної ради з ЗМІ ОАЕ повідомив, що наразі ведеться розслідування причин займання.

Танкер йшов під прапором Панами, він не перевозив нафтовий вантаж. Судно проходило технічне обслуговування, коли почалася пожежа. Початкові ознаки показали, що загоряння на кораблі виникло випадково.