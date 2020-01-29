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    У світі

    Одна з найбільших авіакомпаній Європи призупинила польоти до Китаю через коронавірус

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    British Airways щодня здійснювала два рейси з аеропорту Гітроу в китайські міста Пекін і Шанхай - Одна з найбільших авіакомпаній Європи призупинила польоти до Китаю через коронавірус
    British Airways щодня здійснювала два рейси з аеропорту Гітроу в китайські міста Пекін і Шанхай

    Представник авіакомпанії зазначив, що «безпека пасажирів і екіпажів є для неї пріоритетом»

    Одна з найбільши авіакомпаній Європи British Airways призупинила всі польоти на материкову частину Китаю у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в цій країні. Про це повідомив в середу, 29 січня, британський телеканал Sky News.

    Представник авіакомпанії вибачився і зазначив, що «безпека пасажирів і екіпажів є для неї пріоритетом».

    British Airways щодня здійснювала два рейси з аеропорту Гітроу в китайські міста Пекін і Шанхай.

    Як повідомлялося, на сьогодні, 29 січня, кількість хворих на китайський коронавірус перевищила 6 тисяч осіб. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

    Раніше повідомлялося, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений у зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

    Також сьогодні, 29 січня, в ОАЕ підтвердили перші випадки зараження коронавірусом.

    До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції

    З 28 січня компанія Xiaomi закрила всі магазини в Китаї через коронавірус.

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