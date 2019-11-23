Біля Чернігова водій збив школярку на смерть та зник



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Поліція Чернігівщини затримала водія, який насмерть збив дитину та втік Фото: Нацполіція

Поліція ввела план перехват та затримала водія

В селі Іванівка Чернігівської області водій збив насмерть дев’ятикласницю та зник з місця пригоди.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Правоохоронці затримали чоловіка.

«Він збив дівчинку 2005 року народження, яка перетинала дорогу поза межами пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм дитина загинула на місці, а водій зник», — йдеться в повідомленні.

Поліція ввела план перехват та затримала водія.

«Правоохоронці вирахувати авто втікача. Пошкодження на мікроавтобусі справді збігаються з тими, які міг зазнати автомобіль в результаті аварії. Наразі з водієм проводяться слідчі дії. Вирішується питання про поміщення його до ізолятора тимчасового тримання», — зазначили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Броварах поліція затримала двох крадіїв автомобіля.