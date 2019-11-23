У Запоріжжі поліція викрила підозрюваного у крадіжці автомобіля
У Запоріжжі поліція викрила підозрюваного у крадіжці автомобіля
Поліцейські розшукали викрадений частково розібраний транспортний засіб на одній із станцій техобслуговування у Мелітополі
21 листопада близько 22:00 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся чоловік 1997 року народження та повідомив про викрадення транспортного засобу.
Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області.
Згідно з повідомленням, слідчо-оперативна група встановила, що невідомий шляхом пошкодження замків проник до автомобіля «ВАЗ», який знаходився біля будинку на вулиці Гвардійській у Мелітополі, та зник на ньому.
Співробітники кримінальної поліції розшукали викрадений транспортний засіб на одній із станцій техобслуговування у Мелітополі. Автомобіль був частково розібраний на запчастини.
Також поліцейські з’ясували, що до злочину причетний мешканець Мелітополя 1976 року народження.
Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкцією статті передбачено до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Усього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 84 викрадення транспортних засобів.
Нагадаємо, у Броварах поліція затримала двох крадіїв автомобіля.