У Запоріжжі поліція викрила підозрюваного у крадіжці автомобіля



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У Запоріжжі поліція викрила підозрюваного у крадіжці автомобіля Фото відділ комунікації поліції Запорізької області

Поліцейські розшукали викрадений частково розібраний транспортний засіб на одній із станцій техобслуговування у Мелітополі

21 листопада близько 22:00 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся чоловік 1997 року народження та повідомив про викрадення транспортного засобу.

Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області.

Згідно з повідомленням, слідчо-оперативна група встановила, що невідомий шляхом пошкодження замків проник до автомобіля «ВАЗ», який знаходився біля будинку на вулиці Гвардійській у Мелітополі, та зник на ньому.

Співробітники кримінальної поліції розшукали викрадений транспортний засіб на одній із станцій техобслуговування у Мелітополі. Автомобіль був частково розібраний на запчастини.

Також поліцейські з’ясували, що до злочину причетний мешканець Мелітополя 1976 року народження.

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкцією статті передбачено до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Усього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 84 викрадення транспортних засобів.

Нагадаємо, у Броварах поліція затримала двох крадіїв автомобіля.