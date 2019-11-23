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    Кримінал

    У Запоріжжі поліція викрила підозрюваного у крадіжці автомобіля

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    <p>У Запоріжжі поліція викрила підозрюваного у крадіжці автомобіля</p> - У Запоріжжі поліція викрила підозрюваного у крадіжці автомобіля

    У Запоріжжі поліція викрила підозрюваного у крадіжці автомобіля

    Фото відділ комунікації поліції Запорізької області

    Поліцейські розшукали викрадений частково розібраний транспортний засіб на одній із станцій техобслуговування у Мелітополі

    21 листопада близько 22:00 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся чоловік 1997 року народження та повідомив про викрадення транспортного засобу.

    Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області.

    Згідно з повідомленням, слідчо-оперативна група встановила, що невідомий шляхом пошкодження замків проник до автомобіля «ВАЗ», який знаходився біля будинку на вулиці Гвардійській у Мелітополі, та зник на ньому.

    Співробітники кримінальної поліції розшукали викрадений транспортний засіб на одній із станцій техобслуговування у Мелітополі. Автомобіль був частково розібраний на запчастини.

    Також поліцейські з’ясували, що до злочину причетний мешканець Мелітополя 1976 року народження.

    Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкцією статті передбачено до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

    Усього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 84 викрадення транспортних засобів.

    Нагадаємо, у Броварах поліція затримала двох крадіїв автомобіля.

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