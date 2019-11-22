У Броварах поліція затримала двох угонщиків автомобіля



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Поліція оперативно затримала викрадачів авто Фото: Нацполіція

Переганяючи викрадене авто «буксируванням» у схованку, молодики скоїли ДТП

Сьогодні, 22 листопада, 49-річний житель Броварів повідомив до поліції про викрадення автомобіля «Опель». Власник розповів, що залишив авто у несправному стані два дні тому на одній з вулиць міста.

Вже за кілька годин правоохоронці розкрили злочин, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Під час проведення низки невідкладних оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися двоє товаришів 21-річного віку. Вони зізналися у скоєному та надали правдиві покази.

Так, один з молодиків «запримітив» автівку з відкритими дверцятами і, щоб викрасти її, покликав на допомогу свого друга.

Переганяючи викрадене авто «буксируванням» у схованку, зловмисники скоїли ще і дорожньо-транспортну пригоду.

Транспортні засоби поліція вилучила як речові докази.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження за ст. 289 Кримінального кодексу України. Триває слідство.