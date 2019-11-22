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    У Броварах поліція затримала двох угонщиків автомобіля

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    Поліція оперативно затримала викрадачів авто - У Броварах поліція затримала двох угонщиків автомобіля
    Поліція оперативно затримала викрадачів авто
    Фото: Нацполіція

    Переганяючи викрадене авто «буксируванням» у схованку, молодики скоїли ДТП

    Сьогодні, 22 листопада, 49-річний житель Броварів повідомив до поліції про викрадення автомобіля «Опель». Власник розповів, що залишив авто у несправному стані два дні тому на одній з вулиць міста.

    Вже за кілька годин правоохоронці розкрили злочин, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Під час проведення низки невідкладних оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали зловмисників. Ними виявилися двоє товаришів 21-річного віку. Вони зізналися у скоєному та надали правдиві покази.

    Так, один з молодиків «запримітив» автівку з відкритими дверцятами і, щоб викрасти її, покликав на допомогу свого друга.

    Переганяючи викрадене авто «буксируванням» у схованку, зловмисники скоїли ще і дорожньо-транспортну пригоду.  

    Транспортні засоби поліція вилучила як речові докази.

    За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом відкрито кримінальне провадження за ст. 289 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

    Національна поліція України ДТП кримінал Київщина викрадення автомобіль злочин
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