Біля консульства РФ у Львові активісти відтворили жахи Голодомору



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Фото: День

Працівники консульства до учасників акції не вийшли

У суботу, 24 листопада, біля будівлі генерального консульства Російської Федерації у Львові відбулася театралізована акція пам'яті про жертв Голодомору.

Про це повідомляє газета «День»,

Організаторами події виступили громадські організації «Об'єднання добровольців», «Апостольска чота» та «Цивільна оборона».

За словами організаторів акції, вони зібралися нагадати про відповідальність Росії за масові вбивства українців у роки Голодомору.

Один із учасників акції переодягнувся у форму радянського чекіста і відбирав колоски пшениці в інших активістів, які вишикувалися під стіною консульства з плакатами.

Згодом представника репресивної та окупаційної влади за сценарієм знешкодили двоє українських добровольців.

Наприкінці акції її учасники заклеїли плакатами стіни російського консульства та запалили синьо-жовті димові шашки.

Працівники консульства до активістів не вийшли.







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