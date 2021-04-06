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    Росія перевіряє боєготовність армії в усіх округах

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    Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також у районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці - Росія перевіряє боєготовність армії в усіх округах
    Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також у районах крайньої Півночі, Курильських островів і на Камчатці
    Фото із російських ЗМІ

    У квітні в РФ пройде понад чотири тисячі військових навчань

    На тлі стягування військ до українського кордону у Росії почалася контрольна перевірка боєготовності армії. Навчання проводяться на території всіх військових округів. Про це заявив міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу, передають російські ЗМІ.

    За його словами, російські війська вийшли на полігони для проведення тактичних, тактико-спеціальних і двосторонніх навчань. Як уточнили в міністерстві оборони РФ лише у квітні проведуть 4 048 навчань різного масштабу, у тому числі 812 двосторонніх, на 101 полігоні і 520 об'єктах навчально-матеріальної бази.

    «Навчання проходять на території всіх військових округів і Північного флоту, а також в районах крайньої Півночі, Курильських островів і Камчатки. Перевіркам піддаються всі види і роди військ збройних сил», – зазначили у відомстві.

    За даними розвідки, Росія нарощує сили окупаційних військ на Донбасі.

    2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

    НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

    6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі.

    Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі.

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    Теги: Росія армія військові навчання агресія військові Сергій Шойгу
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