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    Біля Павлополя окупанти з гранатометів обстріляли українських військових

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    Біля Павлополя окупанти з гранатометів обстріляли українських військових

    Втрат серед українських військових немає

    Російські окупанти цієї доби обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Павлополя Донецької області.

    Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута.

    «Близько 8-ї ранку російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані поблизу Павлополя. Противник вів вогонь упродовж 15 хвилин з боку окупованого населеного пункту Соснівське», - сказав він.

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    Праута зауважив, що втрат серед українських військових в результаті цього обстрілу немає.

    Як повідомлялося, минулої доби, 21 січня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

    Також нагадаємо, що «Укрпошта» випустила марку на честь «кіборгів», які 242 дні боронили Донецький аеропорт.

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