За добу на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку бойовиків, без втрат



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21 січня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У вівторок, 22 січня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

неподалік населеного пункту Красногорівка – зі стрілецької зброї;

поруч з Водяним – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один обстріл відкривався неподалік населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Противник застосував міномети калібру 82-мм – чотири міни, станковий протитанковий гранатомет – три постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю

Вчора, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Напередодні стало відомо, що у лікарні помер учасник бойових дій на сході України Ігор Дяченко.