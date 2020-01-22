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    За добу на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку бойовиків, без втрат

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    21 січня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. - За добу на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку бойовиків, без втрат
    21 січня внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У вівторок, 22 січня, бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Два обстріли позицій ЗСУ зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

    • неподалік населеного пункту Красногорівка – зі стрілецької зброї;
    • поруч з Водяним – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    Один обстріл відкривався неподалік населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

    Противник застосував міномети калібру 82-мм – чотири міни, станковий протитанковий гранатомет – три постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю

    Вчора, 21 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

    Напередодні стало відомо, що у лікарні помер учасник бойових дій на сході України Ігор Дяченко.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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