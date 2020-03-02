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    Біля посольства США в Багдаді знову впали ракети — ЗМІ

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    Біля посольства США в Багдаді знову впали ракети — ЗМІ

    Дві ракети Катюша впали поряд з урядовими будівлями і іноземними дипмісіями, серед яких посольство США

    У ніч на понеділок, 2 березня, в столиці Іраку Багдаді в так званій зеленій зоні, біля посольства США, розірвалися дві ракети.

    Про це повідомляє Al Arabiya.

    Дві ракети Катюша впали поряд з урядовими будівлями і іноземними дипмісіями, серед яких посольство США.

    Одночасно з атаками спрацювали сирени повітряної тривоги. Згідно з попередніми даними, ракети були запущені зі східної частини Багдада.

    Інформації про руйнування і постраждалих поки не надходило.

    Також повідомляється, що іракські військові виявили платформу запуску ракет, націлену на Зелену зону в центрі Багдада.

    Як відомо, у середині лютого посольство США в Іраку обстріляли ракетами.

    Нагадаємо, в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет, одна з яких – на території посольства США.

    Ірак ЗМІ США військові посольство
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