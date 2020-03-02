Біля посольства США в Багдаді знову впали ракети — ЗМІ



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Дві ракети Катюша впали поряд з урядовими будівлями і іноземними дипмісіями, серед яких посольство США

У ніч на понеділок, 2 березня, в столиці Іраку Багдаді в так званій зеленій зоні, біля посольства США, розірвалися дві ракети.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Дві ракети Катюша впали поряд з урядовими будівлями і іноземними дипмісіями, серед яких посольство США.

Одночасно з атаками спрацювали сирени повітряної тривоги. Згідно з попередніми даними, ракети були запущені зі східної частини Багдада.

Інформації про руйнування і постраждалих поки не надходило.

Також повідомляється, що іракські військові виявили платформу запуску ракет, націлену на Зелену зону в центрі Багдада.

سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء بدون خسائر , وتم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة والتفاصيل لاحقا . pic.twitter.com/xAKuDDLmfH — خلية الإعلام الأمني (@SecMedCell) March 1, 2020

Як відомо, у середині лютого посольство США в Іраку обстріляли ракетами.

Нагадаємо, в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет, одна з яких – на території посольства США.