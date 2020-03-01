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    Туреччина перервала авіасполучення з Італією, Іраном та Південною Кореєю

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    Туреччина перервала авіасполучення з Італією, Іраном та Південною Кореєю - Туреччина перервала авіасполучення з Італією, Іраном та Південною Кореєю
    Туреччина перервала авіасполучення з Італією, Іраном та Південною Кореєю

    Туреччина перервала авіасполучення з країнами через спалах коронавірусу

    Туреччина тимчасово перериває авіасполучення з Італією, Іраном та Південнною Кореєю через спалах коронавірусу.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджу, повідомляє турецька газета «Сабах».

    Припинення авіасполучення починається вже в неділю, 1 березня.

    До того ж у зв'язку з поширенням вірусу в цих країнах, Туреччина також закрила наземні пункти пропуску на кордоні з Іраком.

    Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Туреччини заявив, що країна тимчасово закрила кордон з Ісламською Республікою Іран через спалах коронавіруса нового типу – Covid-19.

    Іран займає друге місце в світі за кількістю смертей від Covid-19, поступаючись за цим показником лише епіцентру захворювання – Китаю.

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Туреччина США Іран смерть авіаперевезення вірус коронавірус
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