Туреччина перервала авіасполучення з Італією, Іраном та Південною Кореєю



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Туреччина перервала авіасполучення з Італією, Іраном та Південною Кореєю

Туреччина перервала авіасполучення з країнами через спалах коронавірусу

Туреччина тимчасово перериває авіасполучення з Італією, Іраном та Південнною Кореєю через спалах коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджу, повідомляє турецька газета «Сабах».

Припинення авіасполучення починається вже в неділю, 1 березня.

До того ж у зв'язку з поширенням вірусу в цих країнах, Туреччина також закрила наземні пункти пропуску на кордоні з Іраком.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Туреччини заявив, що країна тимчасово закрила кордон з Ісламською Республікою Іран через спалах коронавіруса нового типу – Covid-19.

Іран займає друге місце в світі за кількістю смертей від Covid-19, поступаючись за цим показником лише епіцентру захворювання – Китаю.

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.