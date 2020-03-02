В ОАЕ тимчасово закрили дитячі садки через коронавірус



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У 21 людини в ОАЕ зафіксували позитивний результат на коронавірус

В ОАЕ з неділі, 1 березня на два тижні призупинили роботу дитячих садків через побоювання спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє CNN.

Міністр охорони здоров’я Абдула Рахмана Аль-Овайса заявив, що в цілому у 21 людини в ОАЕ зафіксували позитивний результат на коронавірус.

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.