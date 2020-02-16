Посольство США в Іраку обстріляли ракетами



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Інформації про постраждалих поки немає

Посольство Сполучених Штатів в Багдаді (Ірак) піддалося ракетному обстрілу.

Про це передає Alarabiya.

Наголошується, що ракети впали біля території посольства США, яке розташоване в «зеленій зоні» Багдада. Поки немає інформації про те, є чи в результаті атаки жертви або потерпілі.

Посилаючись на джерело в Збройних силах США, агентство Reuters передає, що випустили кілька ракет у бік бази очолюваної американськими військами коаліції.

За даними видання Al Hadath, це були запущені чотири ракети «Катюша», а після обстрілу в «зеленій зоні» включили сирену, а над Багдадом пролетіли військові вертольоти.

Нагадаємо, в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет, одна з яких – на території посольства США.

Як відомо, у січні посольство США в Іраку піддалося обстрілу. Ракети впали поблизу дипустанови. Також біля американського посольства проходять масові акції протесту іракців.

Напередодні в Іраку у сутичках із поліцією загинули четверо протестувальників, десятки поранених.

Також повідомлялося, в Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів.

Нагадаємо, посольство США в Багдаді огородили бетонною стіною.