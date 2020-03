США введуть подвійну перевірку пасажирів через коронавірус

США введуть подвійну перевірку пасажирів, які відвідували країни з високим ризиком поширення коронавірусу

Влада США введе подвійну перевірку пасажирів, які раніше перебували в країнах з високим ризиком поширення нового типу коронавірусу.

Про це повідомив у неділю на своїй сторінці в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Щодо коронавірусу: на додаток до перевірок «перед посадкою» пасажирів, які приїжджають з деяких країн з високим ризиком або районів цих країн, їх також будуть перевіряти, коли вони прибудуть в США», - написав Трамп.

Coronavirus: In addition to screening travelers “prior to boarding” from certain designated high risk countries, or areas within those countries, they will also be screened when they arrive in America. Thank you! @VP @SecAzar @CDCgov @CDCDirector