США введуть подвійну перевірку пасажирів через коронавірус



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США введуть подвійну перевірку пасажирів через коронавірус

США введуть подвійну перевірку пасажирів, які відвідували країни з високим ризиком поширення коронавірусу

Влада США введе подвійну перевірку пасажирів, які раніше перебували в країнах з високим ризиком поширення нового типу коронавірусу.

Про це повідомив у неділю на своїй сторінці в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Щодо коронавірусу: на додаток до перевірок «перед посадкою» пасажирів, які приїжджають з деяких країн з високим ризиком або районів цих країн, їх також будуть перевіряти, коли вони прибудуть в США», - написав Трамп.

Coronavirus: In addition to screening travelers “prior to boarding” from certain designated high risk countries, or areas within those countries, they will also be screened when they arrive in America. Thank you! @VP @SecAzar @CDCgov @CDCDirector — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2020

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.