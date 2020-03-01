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    США введуть подвійну перевірку пасажирів через коронавірус

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    США введуть подвійну перевірку пасажирів через коронавірус - США введуть подвійну перевірку пасажирів через коронавірус
    США введуть подвійну перевірку пасажирів через коронавірус

    США введуть подвійну перевірку пасажирів, які відвідували країни з високим ризиком поширення коронавірусу

    Влада США введе подвійну перевірку пасажирів, які раніше перебували в країнах з високим ризиком поширення нового типу коронавірусу.

    Про це повідомив у неділю на своїй сторінці в Twitter президент США Дональд Трамп.

    «Щодо коронавірусу: на додаток до перевірок «перед посадкою» пасажирів, які приїжджають з деяких країн з високим ризиком або районів цих країн, їх також будуть перевіряти, коли вони прибудуть в США», - написав Трамп.

     У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    За останніми даними, загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, у світі складає 2978 осіб.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    США Дональд Трамп хвороби коронавірус
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