Посольство США в Іраку знову потрапило під ракетний обстріл
Одна з ракет впала на територію посольства США
У Багдаді в неділю, 26 січня, був завданий ракетний удар по району з урядовими відомствами і будівлями посольств іноземних держав, так званій зеленій зоні.
Про це повідомляють американські ЗМІ.
Зазначається, що в цілому було випущено п'ять снарядів. Одна з ракет впала на територію посольства США.
Про загиблих або постраждалих інформації поки немає.
Як відомо, у січні посольство США в Іраку піддалося обстрілу. Ракети впали поблизу дипустанови. Також біля американського посольства проходять масові акції протесту іракців.
Напередодні в Іраку у сутичках із поліцією загинули четверо протестувальників, десятки поранених.
Також повідомлялося, в Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів.
Нагадаємо, посольство США в Багдаді огородили бетонною стіною