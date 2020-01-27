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    Посольство США в Іраку знову потрапило під ракетний обстріл

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    В цілому по так званій зеленій зоні Багдаду було випущено п'ять снарядів - Посольство США в Іраку знову потрапило під ракетний обстріл
    В цілому по так званій зеленій зоні Багдаду було випущено п'ять снарядів

    Одна з ракет впала на територію посольства США

    У Багдаді в неділю, 26 січня, був завданий ракетний удар по району з урядовими відомствами і будівлями посольств іноземних держав, так званій зеленій зоні.

    Про це повідомляють американські ЗМІ.

    Зазначається, що в цілому було випущено п'ять снарядів. Одна з ракет впала на територію посольства США.

    Про загиблих або постраждалих інформації поки немає.

    Як відомо, у січні посольство США в Іраку піддалося обстрілу. Ракети впали поблизу дипустанови. Також біля американського посольства проходять масові акції протесту іракців.

    Напередодні в Іраку у сутичках із поліцією загинули четверо протестувальників, десятки поранених.

    Також повідомлялося, в Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів.

    Нагадаємо, посольство США в Багдаді огородили бетонною стіною

    Ірак Багдад США обстріл посольство ракета
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