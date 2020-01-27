Посольство США в Іраку знову потрапило під ракетний обстріл



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В цілому по так званій зеленій зоні Багдаду було випущено п'ять снарядів

Одна з ракет впала на територію посольства США

У Багдаді в неділю, 26 січня, був завданий ракетний удар по району з урядовими відомствами і будівлями посольств іноземних держав, так званій зеленій зоні.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

Зазначається, що в цілому було випущено п'ять снарядів. Одна з ракет впала на територію посольства США.

Про загиблих або постраждалих інформації поки немає.

Як відомо, у січні посольство США в Іраку піддалося обстрілу. Ракети впали поблизу дипустанови. Також біля американського посольства проходять масові акції протесту іракців.

Напередодні в Іраку у сутичках із поліцією загинули четверо протестувальників, десятки поранених.

Також повідомлялося, в Іраку поліція застосувала газ і відкрила вогонь для розгону демонстрантів.

Нагадаємо, посольство США в Багдаді огородили бетонною стіною