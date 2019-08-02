Біля узбережжя Чилі стався потужний землетрус
Інформаційна служба військово-морського флоту прийшла до висновку, що землетрус не становить небезпеки цунамі
У четвер біля узбережжя Чилі стався землетрус магнітудою 6,8 бала, передає Reuters.
За даними Геологічної служби США (USGS), спочатку поземні поштовхи оцінили у 6,5 бала, проте потім заявили, що їхня магнітуда - 6,8. Землетрус був зосереджений у 87 милях (140 км) на північний захід від прибережного міста Вальпараїсо в центральній частині Чилі. Воно було дуже дрібним під морським дном.
Водночас, місцева влада заявила, що не було ніяких безпосередніх повідомлень про будь-які збитки.
Ніяких травм, пошкоджень або збоїв в роботі основних служб не надходило, зазначено у заяві Національного управління з надзвичайних ситуацій Чилі.
Крім того, інформаційна служба військово-морського флоту прийшла до висновку, що землетрус не становить небезпеки цунамі.
Раніше у філіппінській провінції Батанес сталася серія землетрусів, в результаті яких загинуло вісім осіб, близько 60 осіб постраждало.
Також землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера, що сколихнув столицю Греції Афіни 19 липня, пошкодив кілька будівель, і чотири людини були госпіталізовані з травмами.