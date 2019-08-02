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    Біля узбережжя Чилі стався потужний землетрус

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    <span>Землетрус було зафіксовано в 87 милях (140 км) на північний захід від прибережного міста Вальпараїсо у центральній частині Чилі</span> - Біля узбережжя Чилі стався потужний землетрус
    Землетрус було зафіксовано в 87 милях (140 км) на північний захід від прибережного міста Вальпараїсо у центральній частині Чилі

    Інформаційна служба військово-морського флоту прийшла до висновку, що землетрус не становить небезпеки цунамі

    У четвер біля узбережжя Чилі стався землетрус магнітудою 6,8 бала, передає Reuters.

    За даними Геологічної служби США (USGS), спочатку поземні поштовхи оцінили у 6,5 бала, проте потім заявили, що їхня магнітуда - 6,8. Землетрус був зосереджений у 87 милях (140 км) на північний захід від прибережного міста Вальпараїсо в центральній частині Чилі. Воно було дуже дрібним під морським дном.

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    Водночас, місцева влада заявила, що не було ніяких безпосередніх повідомлень про будь-які збитки.

    Ніяких травм, пошкоджень або збоїв в роботі основних служб не надходило, зазначено у заяві Національного управління з надзвичайних ситуацій Чилі.

    Крім того, інформаційна служба військово-морського флоту прийшла до висновку, що землетрус не становить небезпеки цунамі.

    Раніше у філіппінській провінції Батанес сталася серія землетрусів, в результаті яких загинуло вісім осіб, близько 60 осіб постраждало.

    Також землетрус магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера, що сколихнув столицю Греції Афіни 19 липня, пошкодив кілька будівель, і чотири людини були госпіталізовані з травмами.

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