Блок Меркель виграв вибори в Європарламент у Німеччині, — екзит-пол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Альянс ХДС/ХСС отримує 28,2% голосів

Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

Про це свідчить екзит-пол німецької суспільної телекомпанії ZDF, передає Die Welt.

Так, альянс ХДС/ХСС отримує 28,2% голосів. Це найгірший результат з 1979 року, коли відбулися перші вибори до ЄП. Для прикладу, у 2014 році блок отримав 35,4%.

Друге місце вперше отримують «Зелені» з результатом 20,8%. Далі йдуть Соціал-демократична партія Німеччини (СДН) — 15,5% та правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» (AfD) — 10,9%.

Результати іншого екзит-полу — телеканалу ARD — не сильно відрізняються. Так, блок Меркель отримує 28,8%, «Зелені» — 20,6%, СДН — 15,5%, AfD — 10,8%.

Нагадаємо, в неділю в Європейському союзі почався четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.