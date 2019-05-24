Блок Петра Порошенка проведе з'їзд в останній день весни



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Петро Порошенко

Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії.

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» проведе з'їзд 31 травня. Про це п’ятий президент Петро Порошенко повідомив на форумі.

«На великому з'їзді, який пройде 31 травня, я дуже сподіваюся, що більшість думок, які сьогодні будуть висловлені в обговоренні, точно будуть включені до програмних документів оновленої партії», - сказав він.

Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.



