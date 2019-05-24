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    Блок Петра Порошенка проведе з'їзд в останній день весни

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    Петро Порошенко - Блок Петра Порошенка проведе з'їзд в останній день весни
    Петро Порошенко

    Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії.

    Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» проведе з'їзд 31 травня. Про це п’ятий президент Петро Порошенко повідомив на форумі.

    «На великому з'їзді, який пройде 31 травня, я дуже сподіваюся, що більшість думок, які сьогодні будуть висловлені в обговоренні, точно будуть включені до програмних документів оновленої партії», - сказав він.

    Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії.

    24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

     22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

     Читайте також: «Погано почав - погано закінчиш». Як парламент показав Зеленському дулю 


    Петро Порошенко БПП вибори депутати партії президент
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