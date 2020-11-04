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    Богдан: Монобільшості у Раді вже фактично немає

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    Андрій Богдан&nbsp; - Богдан: Монобільшості у Раді вже фактично немає
    Андрій Богдан 
    Фото: Дмитро Ларін та Назарій Мазилюл/УП

    Ексочільник Офісу президента Андрій Богдан вважає, що Володимир Зеленський не готовий блокуватись у Раді ані з «ЄС», ані з «ОПЗЖ»

    На думку Богдана, на сьогоднішній день монобільшість ще зберігається де-юре, але де-факто її вже більше немає.

    В інтерв'ю Українській правді Богдан припустив, що при голосуванні частина «слуг» може блокуватися з «Батьківщиною», «Довірою», «За майбутнє».

    «Батьківщина» більш-менш (ідеологічно підходить для блокування, - Ред.). Хоча складно зрозуміти, яка в них ідеологія у всіх, взагалі. Щось близьке до центризму – це «Батьківщиною», «Довіра», «За майбутнє...», – припустив Богдан.

    На його думку, Зеленський не готовий блокуватись у Раді ані з «ЄС», ані з «ОПЗЖ».

    Також Богдан заявив, що в Зеленського наразі нічого не виходить на президентському посту і він вже думає, як просто досидіти перший

    З моменту парламентських виборів «Слуга народу» отримала морнобільшість у Раді (254 голоси), що дозволило пропрезидентській політсилі оперативно ухвалювати всі законопроєкти Зеленського.

    Протягом року фракція почала дробитися на групи за інтересами, на які, на думку спостерігачів, чинять вплив певні олігархи.

    У червні 2020 року Комітет виборців констатував, що монобільшості у Раді вже фактично не існує, із 247 депутатів «Слуги народу»  регулярно голосують лише 220, також фракція виключила зі свого складу окремих депутатів.

    Верховна Рада Володимир Зеленський партія Слуга народу Андрій Богдан Офіс президента
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