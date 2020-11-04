Богдан: Монобільшості у Раді вже фактично немає

Ексочільник Офісу президента Андрій Богдан вважає, що Володимир Зеленський не готовий блокуватись у Раді ані з «ЄС», ані з «ОПЗЖ»

На думку Богдана, на сьогоднішній день монобільшість ще зберігається де-юре, але де-факто її вже більше немає.

В інтерв'ю Українській правді Богдан припустив, що при голосуванні частина «слуг» може блокуватися з «Батьківщиною», «Довірою», «За майбутнє».

«Батьківщина» більш-менш (ідеологічно підходить для блокування, - Ред.). Хоча складно зрозуміти, яка в них ідеологія у всіх, взагалі. Щось близьке до центризму – це «Батьківщиною», «Довіра», «За майбутнє...», – припустив Богдан.

На його думку, Зеленський не готовий блокуватись у Раді ані з «ЄС», ані з «ОПЗЖ».

Також Богдан заявив, що в Зеленського наразі нічого не виходить на президентському посту і він вже думає, як просто досидіти перший

З моменту парламентських виборів «Слуга народу» отримала морнобільшість у Раді (254 голоси), що дозволило пропрезидентській політсилі оперативно ухвалювати всі законопроєкти Зеленського.

Протягом року фракція почала дробитися на групи за інтересами, на які, на думку спостерігачів, чинять вплив певні олігархи.

У червні 2020 року Комітет виборців констатував, що монобільшості у Раді вже фактично не існує, із 247 депутатів «Слуги народу» регулярно голосують лише 220, також фракція виключила зі свого складу окремих депутатів.