Богдан вигадав тімбілдінг по понеділках для «слуг»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богдан особисто контролює, щоб усі запрошені з'являлися на зустрічі

На нарадах можуть розглядатися питання основних подій в політичній, економічній і соціальній сферах життя

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан затвердив порядок організації щотижневих нарад у Президента Володимира Зеленського за участю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, народних депутатів, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, членів Кабінету Міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади. Про це йдеться у розпорядженні Богдана від 7 жовтня.

«Щотижнева нарада проводиться, як правило, щопонеділка о 17:00», - сказано в ньому.

У нарадах також беруть участь заступники Богдана, перший помічник Зеленського, керівник апарату Офісу, можуть залучатися радники і представники Президента. Пропозиції щодо порядку денного та учасників наради Зеленському вносить Богдан.





На нарадах можуть розглядатися питання основних подій в політичній, економічній і соціальній сферах життя, стану та проблем реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики, та інші.

Джерело: Українські новини