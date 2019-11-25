Богдан вигадав тімбілдінг по понеділках для «слуг»
На нарадах можуть розглядатися питання основних подій в політичній, економічній і соціальній сферах життя
Керівник Офісу Президента Андрій Богдан затвердив порядок організації щотижневих нарад у Президента Володимира Зеленського за участю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, народних депутатів, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, членів Кабінету Міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади. Про це йдеться у розпорядженні Богдана від 7 жовтня.
«Щотижнева нарада проводиться, як правило, щопонеділка о 17:00», - сказано в ньому.
У нарадах також беруть участь заступники Богдана, перший помічник Зеленського, керівник апарату Офісу, можуть залучатися радники і представники Президента. Пропозиції щодо порядку денного та учасників наради Зеленському вносить Богдан.
На нарадах можуть розглядатися питання основних подій в політичній, економічній і соціальній сферах життя, стану та проблем реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики, та інші.
Джерело: Українські новини