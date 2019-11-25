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    Богдан вигадав тімбілдінг по понеділках для «слуг»

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    Богдан особисто контролює, щоб усі запрошені з'являлися на зустрічі - Богдан вигадав тімбілдінг по понеділках для «слуг»
    Богдан особисто контролює, щоб усі запрошені з'являлися на зустрічі

    На нарадах можуть розглядатися питання основних подій в політичній, економічній і соціальній сферах життя

    Керівник Офісу Президента Андрій Богдан затвердив порядок організації щотижневих нарад у Президента Володимира Зеленського за участю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, народних депутатів, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, членів Кабінету Міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади. Про це йдеться у розпорядженні Богдана від 7 жовтня.

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    «Щотижнева нарада проводиться, як правило, щопонеділка о 17:00», - сказано в ньому.

    У нарадах також беруть участь заступники Богдана, перший помічник Зеленського, керівник апарату Офісу, можуть залучатися радники і представники Президента. Пропозиції щодо порядку денного та учасників наради Зеленському вносить Богдан.


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     На нарадах можуть розглядатися питання основних подій в політичній, економічній і соціальній сферах життя, стану та проблем реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики, та інші.

    Джерело: Українські новини

    Кабмін Верховна Рада Володимир Зеленський Андрій Богдан
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