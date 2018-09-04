Богомолець: Необхідно ухвалювати радикальні рішення щодо непрофесійних дій МОЗ



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«В нас немає міністра вже два роки, а ті люди, що зараз керують МОЗ, не можуть налагодити нормальну роботу», - підкреслила Богомолець

Чиновники Міністерства охорони здоров’я України не зробили нічого, аби програма лікування українців за кордоном запрацювала.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, яка 4 вересня взяла участь у пікеті «Право на життя» під Верховною Радою.

«Я долучилась до пікету «Право на життя», який відбувався під стінами Верховної Ради. На ньому зібралися люди, чиї родичі хворіють на рак та потребують негайною допомоги. Отримати медичну допомогу зараз вони можуть лише за кордоном. Але у МОЗ не зробили нічого, аби програма лікування наших громадян за кордоном запрацювала!» – обурилася політик.

Вона зазначила, що трансплантації кісткового мозку від неродинного донора в Україні могли почати робити ще влітку, однак у Міністерстві охорони здоров’я не розробили реєстру донорів.

«Через це ми відправляємо наших громадян лікуватися до Білорусі та платимо за кожного пацієнта по 150 тисяч доларів, хоча в Україні за ці гроші ми могли б вилікувати трьох пацієнтів! Без черг, без пікетів, без сліз матерів, чиї діти вмирають. Для цього достатньо, аби люди в Міністерстві просто включили свій мозок!» – наголосила парламентар.

За її словами, європейські фонди готові були привезти клітини, необхідні для операції, навіть без реєстру, але у МОЗ не змогли підготувати необхідні документи.

«Потрібно було сплатити тільки за їхнє (клітин, – ред.) транспортування. Але чиновники у профільному міністерстві в черговий раз продемонстрували свій повний непрофесіоналізм та не змогли підготувати документ про порядок перетину цими клітинами кордону. Нагадаю, що на карту поставлені життя наших громадян, наших дітей, які без допомоги держави приречені на смерть. Бездіяльність міністра та чиновників – це фактично їхнє вбивство», – заявила Богомолець.

Вона вимагає збільшити фінансування на програму лікування за кордоном та невідкладно виділити кошти на швидку допомогу тим пацієнтам, які потребують негайної допомоги.

«В нас вже є підтриманий комітетом закон, яким виділяються необхідні кошти. Це питання, яке має бути вирішене перш за все», – повідомила нардеп.

Окремо голова профільного комітету наголосила на необхідності ухвалити радикальні рішення щодо непрофесійних дій Міністерства охорони здоров’я та щодо антинародної політики, яку воно веде.

«В нас немає міністра вже два роки, а ті люди, що зараз керують МОЗ, не можуть налагодити нормальну роботу та лише нахабно брешуть на кожному кроці. Вони брешуть про те, що звертались в Бюджетний комітет, брешуть, що звертались в Комітет охорони здоров’я. У них є роз’яснення від Мінфіну, що їм потрібно зробити, щоб отримати гроші. Це рішення підписане та кілька місяців вже знаходиться в міністерстві. Але чиновникам МОЗ байдуже, що помирають діти, що стоять намети. Це просто відверте катування, яке вже не можна терпіти!» – підсумувала Богомолець.