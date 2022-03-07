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    «Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)

    Поки українці вирішують реальні проблеми, росіяни живуть у вигаданому світі - «Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)
    Поки українці вирішують реальні проблеми, росіяни живуть у вигаданому світі
    графіка: ne podolaty

    Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України

    Користувачі соцмереж зробили порівняння популярних запитів до пошукової системи Google, які роблять українці та росіяни.

    Одразу стає очевидним, що наші народи живуть у двох різних реальностях.

    Коли росіяни цікавляться, яким чином розрахуватись банківською карткою закордоном, нас цікавить, де можна здати танк на металолом.

    Українців більше цікавить, як приготувати коктейль Молотова, а росіян де купити квиток в Сочі.

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    «Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)
    «Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)
    «Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)
    «Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)
    «Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)
    «Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)
    графіка: ne podolaty

    Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

    Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

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    Теги: Росія Google війна українці #stoprussia
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    «Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)