«Україна − не Росія»: що шукають в Інтернеті жителі обох країн (фото)

Поки українці вирішують реальні проблеми, росіяни живуть у вигаданому світі

Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України

Користувачі соцмереж зробили порівняння популярних запитів до пошукової системи Google, які роблять українці та росіяни.

Одразу стає очевидним, що наші народи живуть у двох різних реальностях.

Коли росіяни цікавляться, яким чином розрахуватись банківською карткою закордоном, нас цікавить, де можна здати танк на металолом.

Українців більше цікавить, як приготувати коктейль Молотова, а росіян де купити квиток в Сочі.

Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.