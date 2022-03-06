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    Події в Україні

    Президент нагородив голів облдержадміністрацій, які героїчно дають відсіч ворогам

    Зеленський пообіцяв окупантам Судний день замість Прощеної неділі - Президент нагородив голів облдержадміністрацій, які героїчно дають відсіч ворогам
    Зеленський пообіцяв окупантам Судний день замість Прощеної неділі
    фото: Офіс президента

    «Я вдячний кожному українцю, який залишається навіть в оточенні, щоб боронити наші міста»

    Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення нагородити орденами Богдана Хмельницького третього ступеня голів облдержадміністрацій, які організували героїчну оборону своїх областей. Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні до українців, оприлюдненому увечері 6 березня.

    «Сьогодні я ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад», – сказав глава держави.

    Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджуються:

    • Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович
    • Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович
    • Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович
    • Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович
    • Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович
    • Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович

    Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.

    Також президент відзначив спеціальними званнями міста України.

    Крім того, президент заявив, що на завтра РФ офіційно анонсувала вбивства українців.

    Теги: війна Володимир Зеленський президент
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    Президент нагородив голів облдержадміністрацій, які героїчно дають відсіч ворогам