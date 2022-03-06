Президент нагородив голів облдержадміністрацій, які героїчно дають відсіч ворогам

«Я вдячний кожному українцю, який залишається навіть в оточенні, щоб боронити наші міста»

Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення нагородити орденами Богдана Хмельницького третього ступеня голів облдержадміністрацій, які організували героїчну оборону своїх областей. Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні до українців, оприлюдненому увечері 6 березня.

«Сьогодні я ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад», – сказав глава держави.

Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджуються:

Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович

Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович

Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович

Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович

Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович

Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович

Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.

Також президент відзначив спеціальними званнями міста України.

Крім того, президент заявив, що на завтра РФ офіційно анонсувала вбивства українців.