Президент нагородив голів облдержадміністрацій, які героїчно дають відсіч ворогам
«Я вдячний кожному українцю, який залишається навіть в оточенні, щоб боронити наші міста»
Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення нагородити орденами Богдана Хмельницького третього ступеня голів облдержадміністрацій, які організували героїчну оборону своїх областей. Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні до українців, оприлюдненому увечері 6 березня.
«Сьогодні я ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад», – сказав глава держави.
Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджуються:
- Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович
- Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович
- Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович
- Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович
- Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович
- Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович
Нагадаємо, Зеленський нагородив орденом «За мужність» мерів міст, які відзначилися у боротьбі з окупантами.
Також президент відзначив спеціальними званнями міста України.
Крім того, президент заявив, що на завтра РФ офіційно анонсувала вбивства українців.