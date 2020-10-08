Болгарія вирішила відкликати посла з Білорусі



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Болгарія вирішила відкликати посла з Білорусі на знак солідарності з Польщею та Литвою

Посол у Мінську Георгі Васильєв передав ноту міністерству закордонних справ Білорусі з рішенням відкликати його для консультацій

Болгарія заявила про те, що відкликає свого посла з Мінську для консультацій слідом за низкою країн ЄС, які вже оголосили про такий крок. Про це повідомляє БГНЕС з посиланням на заяву глави МЗС Болгарії Катерини Захарієвої на форумі GLOBSEC у Братиславі.

«Сьогодні наш посол у Мінську Георгі Васильєв передав ноту міністерству закордонних справ Білорусі з рішенням болгарського МЗС відкликати його для консультацій», – зазначила Захарієва.

Зазначається, що очільниця болгарського зовнішньополітичного відомства зустрілася під час братиславського форуму зі Світланою Тихановською.

Захарієва назвала рішення «знаком солідарності з Польщею та Литвою», а також повторила свій заклик до Мінська негайно звільнити всіх політичних в'язнів та затриманих під час мирних акцій протесту і провести нові вільні вибори.

Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Німеччини. Про відкликання послів з Мінська 8 жовтня заявили також Чехія і Словаччина.

Як відомо, дипломатичний скандал між Білоруссю і країнами ЄС спалахнув 2 жовтня з вимоги МЗС Білорусі до посольств Польщі і Литви скоротити кількість працюючих у Білорусі дипломатів. МЗС також запропонувало Варшаві і Вільнюсу відкликати для консультацій своїх послів, які працюють у Білорусі.

За даними Gazeta Wyborcza, до Польщі повинні повернутися 32 дипломати, а до Литви - 11. В МЗС Польщі вирішили не відповідати Білорусі тим самим і поки що не планують вимагати відкликання білоруських дипломатів з Варшави.

Нагадаємо, у Білорусі були затримані понад 13 тисяч людей з початку протестів.