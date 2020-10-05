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    Понад 13 тисяч білорусів були затримані з початку протестів

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    Протести&nbsp;тривають в країні з 9 серпня - Понад 13 тисяч білорусів були затримані з початку протестів
    Протести тривають в країні з 9 серпня

    Протести проти режиму Олександра Лукашенка тривають в країні з 9 серпня

    В Білорусі з початку протестних акцій були затримані не менше 13 550 демонстрантів. Про це повідомляє Наша Нива.

    Такі дані видання зібрало, грунтуючись на офіційній статистиці Міністерства внутрішніх справ Білорусі, а також правозахисників. На початку протестів силовики не надавали точну інформацію про затриманих.

    «Для того, щоб люди в інших країнах могли уявити собі масштаб поліцейських операцій в Білорусі за чисельністю населення, ця кількість затримань відповідає приблизно 205 тисячам по відношенню до населення Росії, 60 тисяч – Польщі або Україні. У будь-якому випадку, це найбільше число затримань в історії Білорусі», – повідомляє видання.

    Нагадаємо, що на «Марші миру» в Мінську затримують протестувальників.

    Білорусь історія населення
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