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    Думки вголос

    Кульки проти бруківки. Про різницю між протестами у Білорусі, Росії і Киргизстані

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Кульки проти бруківки. Про різницю між протестами у Білорусі, Росії і Киргизстані

    Головна умова успіху: не втратити момент, коли влада дезорганізована і саме тоді жорстко вдарити

    Мовою оригіналу

    Шарики против булыжников

    Конечно, некорректно сравнивать ситуацию в Киргизстане, Беларуси и России. В каждой стране - своя специфика. Карательная система в двух восточнославянских странах на порядок сильнее и изощренней, чем в Киргизстане. Нет в них явного раскола элит и традиции другие.

    Тем не менее, очевидно, что эти страны демонстрируют два принципиально отличающихся пути развития протестов. Российско-белорусский путь демонстраций, хороводов, прикольных плакатов, воздушных шариков, цветов полицейским. И киргизский - выломанных дверей, опрокинутых заборов, вывороченных из мостовой булыжников, быстрого натиска и жёсткого штурма. 

    Второй путь не обязательно ведет к победе (всё может закончиться жестоким подавлением бунта), но способен к ней привести.

    Главное условие успеха: не упустить момент («промедление смерти подобно»), когда власть дезорганизована и именно в этот момент жестко ударить. 

    А вот первый путь «шариков», к сожалению, к победе не ведет никогда. Он обычно заканчивается ничем, выходом пара в свисток и новой волной репрессий, как это было в России в 2012 году.

    PS. Я здесь не пишу о долгосрочных последствиях такой революции (приведет ли она к демократии или смене кланов у власти, зависит от  множества других обстоятельств), а только о технологии устранения правящего режима.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Росія Киргизстан революція
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