Болгарія змінила правила в'їзду для українських туристів



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Нові правила діятимуть з 1 жовтня по 30 листопада

ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону

Уряд Болгарії посилив правила в'їзду для громадян України. Тепер в'їзд дозволено лише тим, хто має негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це повідомили в посольстві України в Болгарії.

Такі правила діятимуть з 1 жовтня по 30 листопада. ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

«У зазначеному документі повинні бути вказані особисті дані особи у відповідності з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, яка провела дослідження (найменування установи, адресу та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) і негативний результат (Negativ)», - повідомили в посольстві.

Раніше Главком повідомляв, що для українських туристів відкритими залишаються 52 країни. Порівняно з 3 вересня, до цього списку додалися чотири країни – Йорданія, Колумбія, Нігерія і ГанаБолгарія входить до списку країн, відкритих для українців.

Також нагадаємо, що МАУ змінила розклад польотів на жовтень. Авіакомпанія відклала відновлення рейсів з Києва до Брюселя та Дюссельдорфа. Також літаки МАУ тимчасово не курсуватимуть з Харкова та Дніпра до Тель-Авіва.