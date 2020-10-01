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    Болгарія змінила правила в'їзду для українських туристів

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    Нові&nbsp;<span>правила діятимуть з 1 жовтня по 30 листопада</span> - Болгарія змінила правила в'їзду для українських туристів
    Нові правила діятимуть з 1 жовтня по 30 листопада

    ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону

    Уряд Болгарії посилив правила в'їзду для громадян України. Тепер в'їзд дозволено лише тим, хто має негативний ПЛР-тест на коронавірус.

    Про це повідомили в посольстві України в Болгарії.

    Такі правила діятимуть з 1 жовтня по 30 листопада. ПЛР-тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

    «У зазначеному документі повинні бути вказані особисті дані особи у відповідності з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, яка провела дослідження (найменування установи, адресу та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) і негативний результат (Negativ)», - повідомили в посольстві.

    Раніше Главком повідомляв, що для українських туристів відкритими залишаються 52 країни. Порівняно з 3 вересня, до цього списку додалися чотири країни – Йорданія, Колумбія, Нігерія і ГанаБолгарія входить до списку країн, відкритих для українців.

    Також нагадаємо, що МАУ змінила розклад польотів на жовтеньАвіакомпанія відклала відновлення рейсів з Києва до Брюселя та Дюссельдорфа. Також літаки МАУ тимчасово не курсуватимуть з Харкова та Дніпра до Тель-Авіва.

    відпочинок туризм українці Болгарія кордон аналізи коронавірус
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