  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    МАУ змінила розклад польотів на жовтень

    • Розсилка
    <span>Із 4 жовтня тимчасово припиняє виконання рейсів з Харкова і з 8 жовтня з Дніпра в Тель-Авів</span> - МАУ змінила розклад польотів на жовтень
    Із 4 жовтня тимчасово припиняє виконання рейсів з Харкова і з 8 жовтня з Дніпра в Тель-Авів

    Рейси в Брюссель і Дюссельдорф відкладені

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відклала відновлення рейсів з Києва до Брюселя та Дюссельдорфа. Також літаки МАУ тимчасово не курсуватимуть з Харкова та Дніпра до Тель-Авіва.

    Рейси з української столиці до Дюссельдорфа та Брюсселя планують відновити з 24 жовтня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба МАУ.

    Щодо рейсів до Ізраїлю, то 4 жовтня літаки МАУ не літатимуть до Тель-Авіва з Харкова, а з 8 жовтня – з Дніпра.

    «Перегляд розкладу польотів пов'язаний зі зниженням завантаження даних європейських напрямках у зв'язку з переходом на осінньо-зимовий сезон для авіації»,
    – пояснили в МАУ.

    Також на зміни в розкладі вплинуло обмеження на перетин ізраїльського кордону. Через карантин в країні це обмеження з 25 вересня по 11 жовтня.

    Скорочена частота польотів по таких рейсах:

    • Київ – Тель-Авів – Київ виконуватимуться по понеділках, середах, четвергах і неділях;
    • Одеса – Тель-Авів – Одеса будуть виконуватися по четвергах.

    Також нагадаємо, що МАУ почала продавати квитки на власні рейси з Києва до найбільшого аеропорту Європи. Мова йде про лондонський аеропорт Хітроу. 

     

    Німеччина Ізраїль Бельгія МАУ аеропорт Брюссель авіаперевезення карантин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies