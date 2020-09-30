МАУ змінила розклад польотів на жовтень
Рейси в Брюссель і Дюссельдорф відкладені
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відклала відновлення рейсів з Києва до Брюселя та Дюссельдорфа. Також літаки МАУ тимчасово не курсуватимуть з Харкова та Дніпра до Тель-Авіва.
Рейси з української столиці до Дюссельдорфа та Брюсселя планують відновити з 24 жовтня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба МАУ.
Щодо рейсів до Ізраїлю, то 4 жовтня літаки МАУ не літатимуть до Тель-Авіва з Харкова, а з 8 жовтня – з Дніпра.
«Перегляд розкладу польотів пов'язаний зі зниженням завантаження даних європейських напрямках у зв'язку з переходом на осінньо-зимовий сезон для авіації»,
– пояснили в МАУ.
Також на зміни в розкладі вплинуло обмеження на перетин ізраїльського кордону. Через карантин в країні це обмеження з 25 вересня по 11 жовтня.
Скорочена частота польотів по таких рейсах:
- Київ – Тель-Авів – Київ виконуватимуться по понеділках, середах, четвергах і неділях;
- Одеса – Тель-Авів – Одеса будуть виконуватися по четвергах.
Також нагадаємо, що МАУ почала продавати квитки на власні рейси з Києва до найбільшого аеропорту Європи. Мова йде про лондонський аеропорт Хітроу.