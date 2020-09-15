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    Суспільство

    У МЗС підтвердили загибель українця на курорті в Болгарії

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    <p>Українець потонув на курорті Сонячний берег</p> - У МЗС підтвердили загибель українця на курорті в Болгарії

    Українець потонув на курорті Сонячний берег

    За фактом загибелі нашого співвітчизника місцевими правоохоронними органами відкрито досудове провадження

    У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що в Болгарії на чорноморському курорті Сонячний берег потонув українець.

    Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

    «За повідомленням посольства України в Болгарії, 11 вересня 2020 року на місцевому курорті Сонячний берег потонув громадянин України. За фактом загибелі нашого співвітчизника місцевими правоохоронними органами відкрито досудове провадження. Консул перебуває в контакті з рідними загиблого, яким надається необхідна консульсько-правова допомога у цій справі», – розповіли у міністерстві.

    Нагадаємо, раніше болгарські ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляли, що 11 вересня на Сонячному березі потонув 31-річний громадянин України. Він прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня, коли загинув. 

    Як відомо, Болгарія є однією з небагатьох країн, що спростила умови в’їзду українцям.

    Також Болгарія входить до «зеленого списку» України за ситуацією з поширенням коронавірусу.

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