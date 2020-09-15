У МЗС підтвердили загибель українця на курорті в Болгарії
Українець потонув на курорті Сонячний берег
За фактом загибелі нашого співвітчизника місцевими правоохоронними органами відкрито досудове провадження
У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що в Болгарії на чорноморському курорті Сонячний берег потонув українець.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС.
«За повідомленням посольства України в Болгарії, 11 вересня 2020 року на місцевому курорті Сонячний берег потонув громадянин України. За фактом загибелі нашого співвітчизника місцевими правоохоронними органами відкрито досудове провадження. Консул перебуває в контакті з рідними загиблого, яким надається необхідна консульсько-правова допомога у цій справі», – розповіли у міністерстві.
Нагадаємо, раніше болгарські ЗМІ з посиланням на поліцію повідомляли, що 11 вересня на Сонячному березі потонув 31-річний громадянин України. Він прибув до Болгарії близько опівночі того ж дня, коли загинув.
Як відомо, Болгарія є однією з небагатьох країн, що спростила умови в’їзду українцям.
Також Болгарія входить до «зеленого списку» України за ситуацією з поширенням коронавірусу.