Бородянський відмовився очолювати Мінкультури через поділ міністерства



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Володимир Бородянський: Розділення міністерства відкине нас мінімум на рік Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Володимир Бородянський зазначив, що його команда практично завершила створення гуманітарної стратегії і найближчим часом вона може бути представлена суспільству

Колишній міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відмовився працювати в новому уряді через поділ міністерства. Про це він написав у Facebook.

«Я відмовився від пропозиції очолити міністерство через фундаментальну незгоду з поділом міністерства, тому що це відкине нас мінімум на рік від старту змін у всій гуманітарній сфері, спорт знову буде розглядатися не як частина гуманітарного простору держави, що і спричинило сьогоднішнє, м'яко кажучи, нерозуміння неймовірного впливу спорту на виховання, на створення культурного простору, на формування держави», - написав він.

Він зазначив, що його команда практично завершила створення гуманітарної стратегії і найближчим часом вона може бути представлена суспільству.

Серед своїх досягнень Бородянський зазначив створення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові», прийняття якого забезпечить збереження пам'яток.

Зокрема, він вказав на необхідності продовження роботи над законом «Про медіа» для захисту інформаційного простору.

Раніше Бородянський відмовився працювати в новому Кабінеті міністрів.

Як повідомлялось, у середу парламент затвердив новий склад Кабінету міністрів України, який очолив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в уряді може з'явитися нова посада віцепрем'єра з оборонно-промислового комплексу, яку посяде керівник КБ «Луч» Олег Коростельов, проте, за інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, Коростельов відмовився від посади віцепрем’єра.