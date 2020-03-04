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    Міністр Бородянський висуває ультиматум через можливу втрату влади над спортом

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    Бородянський втрачає обличя - Міністр Бородянський висуває ультиматум через можливу втрату влади над спортом
    Бородянський втрачає обличя
    НВ

    Переформування Кабміну по-живому не пройде без жертв – такого не передбачала жодна «Битва екстрасенсів»

    Чутки про те, що команда Зе планує відродити Міністерство молоді та спорту, дійшли й до міністра Бородянського – під його керівництвом восени було створене суперміністерство, яке увібрало в себе і молодь, і спорт. За півроку у відомстві Бородянського почали здогадуватися, що щось пішло не так, а тому запустили реформу – зафундували Державну агенцію спорту та вже призначили її очільника.

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    Цей очільник лише вчора фактично показав себе обраним представникам ЗМІ, а вже сьогодні його відомство має йти під ніж, бо дублює нове міністерство. 

    Це все усвідомив і пан Бородянський, який вже висловив із цього приводу своє занепокоєння.

    Деталі повідомляє видання «Новое время». У разі відділення Мінспорту від Мінкульту Бородянський піде з уряду, розповідає на шпальтах свого сайту НВ і посилається на власні глибоко поінформовані джерела.

    Так само вчинить і міністр освіти Ганна Новосад. Повідомляється, що ні її, ні Бородянського міняти не планували, але, схоже, доведеться.


    Министерство культуры, молодежи и спорта Вадим Гутцайт Володимир Бородянський Сергій Левчук
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