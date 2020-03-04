Міністр Бородянський висуває ультиматум через можливу втрату влади над спортом



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Чутки про те, що команда Зе планує відродити Міністерство молоді та спорту, дійшли й до міністра Бородянського – під його керівництвом восени було створене суперміністерство, яке увібрало в себе і молодь, і спорт. За півроку у відомстві Бородянського почали здогадуватися, що щось пішло не так, а тому запустили реформу – зафундували Державну агенцію спорту та вже призначили її очільника.

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Цей очільник лише вчора фактично показав себе обраним представникам ЗМІ, а вже сьогодні його відомство має йти під ніж, бо дублює нове міністерство.

Це все усвідомив і пан Бородянський, який вже висловив із цього приводу своє занепокоєння.

Деталі повідомляє видання «Новое время». У разі відділення Мінспорту від Мінкульту Бородянський піде з уряду, розповідає на шпальтах свого сайту НВ і посилається на власні глибоко поінформовані джерела.

Так само вчинить і міністр освіти Ганна Новосад. Повідомляється, що ні її, ні Бородянського міняти не планували, але, схоже, доведеться.