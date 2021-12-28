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    Бойовик «ЛНР» поскаржився українським бійцям на знущання з боку російських військових

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    Бойовик розповів, що більшість колаборантів бажають звільнитися з лав НЗФ - Бойовик «ЛНР» поскаржився українським бійцям на знущання з боку російських військових
    Бойовик розповів, що більшість колаборантів бажають звільнитися з лав НЗФ
    фото: OperativnoZSU/Telegram

    Кадрові військові з РФ б’ють підлеглих місцевих мешканців, вимагають в них гроші та, навіть, можуть застрелити

    Кадрові російські військові, що перебувають а службі у так званій Народній міліції ЛНР, регулярно здійснюють приниження та побиття особового складу цього незаконного збройного формування (НЗФ). Також вони вимагають у бойовиків з-поміж мешканців окупованої території кошти, а за якусь провину можуть навіть застрелити. Про це українським військовим розповів член незаконного збройного формування із позивним Філя, затриманий бійцями ЗСУ 27 грудня, повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

    Повідомляється, що, за словами бойовика, росіяни вважають місцевих мешканців, що служать у лавах НЗФ, «гарматним м’ясом», яке можна за потреби кинути на амбразуру чи підставити під кулю снайпера.

    За словами бойовика, наразі більшість мешканців ОРДЛО, що перебувають на службі в НЗФ, не бажають проходити службу та намагаються звільнитися.

    Також бойовик підтвердив, що озброєння, техніку, а також форму та все інше бойовики отримують виключно від Російської Федерації.

    Нагадаємо, 27 грудня українські військові на лінії розмежування затримали бойовика «ЛНР», який під дією наркотиків у російському однострої рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій.

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    Теги: окупанти ЛНР ОРДЛО військові озброєння
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    Бойовик «ЛНР» поскаржився українським бійцям на знущання з боку російських військових