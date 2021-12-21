Бойовики не пустили патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження біля Золотого

Окупанти мотивували недопуск спостерігачів «відсутністю попереднього сповіщення»

У понеділок, 20 грудня, окупанти не пропустили патруль ОБСЄ до системи відеоспостереження місії в районі розведення сил біля Золотого на Луганщині. Про це йдеться в оперативному звіті місії ОБСЄ.

«Уранці 20 грудня збройні формування в Луганській області не пропустили патруль місії до електрошафи, елемента електропостачання системи відеоспостереження СММ у межах ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого», – повідомили спостерігачі.

Як зазначили у звіті, вона розташована за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення.

В ОБСЄ зауважили, що патруль складався з двох технічних фахівців і рухався з боку населеного пункту Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська).

«Відмова сталася о 09:44 на блокпості збройних формувань біля південного краю ділянки розведення, коли член збройних формувань не пропустив патруль місії, мотивувавши це «відсутністю попереднього сповіщення», – пояснили спостерігачі.

За їхніми словами, о 10:12 інший патруль ОБСЄ, який проїхав на місце розведення сил з підконтрольних українській владі районів, прибув до місця розміщення системи відеоспостереження Місії приблизно за 350 м на північ від південного краю ділянки та провів технічне обслуговування.

Нагадаємо, нещодавно ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі два десятки «Градів».

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