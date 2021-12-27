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    Події в Україні

    Бойовика «ЛНР» під наркотиками спіймали біля українських позицій

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    Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика &laquo;ЛНР&raquo; - Бойовика «ЛНР» під наркотиками спіймали біля українських позицій
    Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика «ЛНР»
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    40-річний затриманий найманець служив за контрактом в одному із підрозділів бойовиків

    Українські військові на лінії розмежування затримали бойовика «ЛНР», який під сильною дією наркотиків у російському однострої рухався через лінію зіткнення в сторону українських позицій. Про це повідомив пресштаб операції Об'єднаних сил.

    Інцидент стався вранці 27 грудня на Луганщині. Українські військові затримали бойовика та передали його представникам Служби безпеки України.

    За попередньою інформацією, 40-річний затриманий найманець служив за контрактом в одному із підрозділів бойовиків. Він мав при собі «паспорт ЛНР».

    Також з'ясувалося, що затриманий з 2006 по 2012 рік сидів у в'язниці за умисне вбивство. Зараз тривають слідчі дії для встановлення інших деталей про затриманого.

    Як повідомляв «Главком», Галицький районний суд Львова заочно визнав винним «військовослужбовця народної міліції «ЛНР» Олександра Ланшакова в участі в терористичній організації і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас СБУ суд ЛНР військові
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    Бойовика «ЛНР» під наркотиками спіймали біля українських позицій