  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Донбасі бойовики поранили українського воїна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поранений український захисник перебуває у лікувальному закладі - На Донбасі бойовики поранили українського воїна
    Поранений український захисник перебуває у лікувальному закладі
    фото: пресслужба оос

    Противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм

    Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Зокрема, в районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

    Стріляли також поблизу Водяного та Троїцького. Там ворог здійснив обстріли. Біля Новозванівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

    «Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – додають у штабі.

    Раніше пресслужба Операцій об'єднаних сил повідмила, що 16 грудня на Донбасі загинув український військовий. Ще один – отримав поранення.

    Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. У законі йдеться, зокрема, про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання. Проєкт №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів.

    Читайте також: Стало відоме ім'я українського розвідника, якого вбили окупанти
    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Донбасі бойовики поранили українського воїна