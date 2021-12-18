На Донбасі бойовики поранили українського воїна

Противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема, в районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

Стріляли також поблизу Водяного та Троїцького. Там ворог здійснив обстріли. Біля Новозванівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – додають у штабі.

Раніше пресслужба Операцій об'єднаних сил повідмила, що 16 грудня на Донбасі загинув український військовий. Ще один – отримав поранення.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт про спрощене набуття українського громадянства іноземцями та особами без громадянства, які захищали територіальну цілісність та недоторканність України. У законі йдеться, зокрема, про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання. Проєкт №5630 у другому читанні підтримали 285 депутатів.