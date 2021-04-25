Кравчук анонсував історичний крок зі встановлення миру на Донбасі

На позачерговому засіданні підгрупи ТКГ українська сторона запропонувала додаткові заходи контролю щодо дотримання режиму тиші

Глава делегації Києва в Тристоронній контактній групі (ТГК) по врегулюванню на Донбасі і перший президент України Леонід Кравчук анонсував історичне рішення, яке стане важливим кроком зі встановлення миру. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Дім».

На позачерговому засіданні підгрупи ТКГ українська сторона запропонувала додаткові заходи контролю щодо дотримання режиму тиші, вони були прийняті до обговорення. Які конкретно заходи обговорювалися на зустрічі, не уточнюється.

«Зараз над ним працюють у рамках робочої підгрупи. Його суть у тому, щоб посилити контроль та бачити, в тому числі за допомогою ОБСЄ, і не тільки. Друге – санкції або покарання тих, хто порушить. Третє – як тільки є порушення або є загиблі, будь-яка сторона - Україна, ОРДЛО, Росія - може вимагати миттєво робочу групу , обговорити та вживати заходів. Ось цей документ буде обговорюватися ще раз 27 квітня робочою підгрупою вже з пропозиціями усіх формулювань, а 28-го числа, якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на ТКГ та ухвалимо», - розповів Кравчук.

За його словами, проєкт цього документа був переданий спецпредставниці голови ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау. Він містить 7 пунктів доповнень до того механізму, який діє з липня 2020 року.

Кравчук висловив переконання, що ухвалення цього документа матиме позитивний ефект у врегулюванні конфлікту на сході України.

«Як мені відомо, український документ був прийнятий за основу. Це вперше. І навіть керівник ТКГ, посол від ОБСЄ сказав, що це історична подія. Це буде, я вважаю, дуже важливий крок до встановлення миру на Донбасі», - підкреслив Кравчук.

Напередодні Путін відреагував на пропозицію президента України зустрітися на Донбасі. Він порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви. «Що ми хочемо обговорювати на цій зустрічі? Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді, в першу чергу, керівництво України має зустрічатися з керівниками «республік», а вже потім обговорювати проблеми з представниками третіх країн. Якщо мова про двосторонні відносини, то ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – відповів Путін.