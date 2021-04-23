Ізраїль може стати посередником перемовин між Зеленським і Путіним

Нетаньягу не відмовився від пропозиції та пообіцяв зробити все від нього залежне

Оскільки прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу має хороші стосунки з обома президентами

Україна звернулася до прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу із пропозицію стати посередником у перемовинах між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це під час інтерв’ю повідомив посол Україні в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує 24 News.

«Ми вже звернулися до прем’єр-міністра Ізраїлю щодо того, щоб залучити його у ролі можливого посередника у перемовинах, оскільки він має хороші стосунки з обома президентами», – зазначив він.

За словами посла, Нетаньягу не відмовився від пропозиції та пообіцяв зробити все від нього залежне. «Ми дуже раді, що пан Нетаньягу не відхилив прохання. Навпаки, він висловив зацікавленість та бажання допомогти», – підкреслив Корнійчук.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

Як підкреслило видання, поки що Нетаньягу не надав конкретної відповіді на пропозицію України.

Тим часом, Україна і Грузія 23 квітня вперше беруть участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі та Туреччини – Східного флангу НАТО, на тлі безпекових загроз із боку Росії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з робочим візитом у Бухаресті.

«Бухарест, Варшава й Анкара заснували цей тристоронній формат у 2012 році на саміті Альянсу в Чикаго. Сьогодні вони вперше запросили гостей – Україну та Грузію – взяти участь у їхній зустрічі. І це не просто запрошення. Це політичний сигнал і конкретна дія з підтримки України у важкий момент», – написав Кулеба у фейсбуці.