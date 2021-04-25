У Бундестазі підтримують надання Україні зброї – посол

В першу чергу Україна просить у Німеччини зброюдля захисту свого узбережжя

За надання озброєння висловився голова комітету із закордонних справ німецького парламенту

Ідею надання Україні озброєнь для захисту території підтримує голова закордонного комітету Бундестагу Норберт Рьоттген. Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччини Андрій Мельник.

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Вперше впливовий політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до голосу Чекаєм на конкретні дії Берліна https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

«Вперше впливовий політик Німеччини, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний пану Рьоттгену, що дослухався до України. Чекаємо на конкретні дії Берліна», – написав посол.

Своєю чергою німецьке видання Frankfurter Allgemeine у своїй колонці під назвою «Київ хоче німецьку оборонну зброю» уточнює, які саме озброєння Україна хоче отримати від Німеччини. «Сюди входять системи, за допомогою яких Україна могла б захистити своє Чорноморське узбережжя від вторгнення: протиповітряна оборона, частини протикорабельних ракет і устаткування для розмінування», – йдеться у публікації.

Інсайдери з обох країн зазначили, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас був проти постачання зброї, а ось міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер «була відкритою». Це стосується і інших політиків Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини. Голова комітету у закордонних справах в Бундестазі Норберт Рьоттген заявив: «Оскільки Росія погрожує війною, було б неправильно зараз виключати постачання оборонних систем».

Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення «раптової перевірки» військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим. У звʼязку з цим посол Андрій Мельник закликав західні країни моніторити вивід російських військ, оскільки за його даними значна частина важкої техніки все рівно залишилася поблизу українських кордонів.

Крім того, кандидат на посаду канцлера ФРН Анналена Бербок, яку вперше в своїй історії висунула партія «Зелених», вважає несвоєчасним вступ України до НАТО через конфлікт із Росією.