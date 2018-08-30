  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики чотири рази за день порушили перемир’я

    • Розсилка
    Бойовики чотири рази за день порушили перемир’я

    Протягом дня наші позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне

    Російсько-терористичні війська від 7-ї до 18-ї години  четверга, 30 серпня, чотири рази обстріляли позиції ООС. Втрат серед українських військових немає.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

    «Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

    Бойовики вели прицільний вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, вони не застосовували.

    Протягом дня наші позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне.

    Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів не допущено.

     Також читайте матеріал: Валентин Бадрак: Слід готуватися до повномасштабної війни з Росією 
    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ