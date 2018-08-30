Бойовики чотири рази за день порушили перемир’я



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Протягом дня наші позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне

Російсько-терористичні війська від 7-ї до 18-ї години четверга, 30 серпня, чотири рази обстріляли позиції ООС. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

Бойовики вели прицільний вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, вони не застосовували.

Протягом дня наші позиції були обстріляні у районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Павлопіль та Водяне.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил під час обстрілів не допущено.

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