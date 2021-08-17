В ООН поки не розглядають можливість виключення талібів зі списку терористів

Рада Безпеки уважно спостерігає за ситуацією в Афганістані

Рада Безпеки ООН поки не розглядає виключення руху «Талібан» (визнано терористичною організацією) з ряду терористів, а також зміну його статусу, заявило джерело в міжнародній організації, пише Ріа Новини.

Журналісти поцікавилися, чи можливе викреслення талібів зі списку бойовиків, визнання їх статусу і влади в Афганістані. «Поки таких розмов не ведеться», – оцінили в ООН.

При цьому Рада Безпеки уважно спостерігає за ситуацією зі зміною керівництва в країні.

Рада Безпеки зараховує «Талібан» до терористичних організацій і не визнає Ісламський емірат Афганістан.

Ситуація в державі загострилася в останні тижні. У неділю, 15 серпня, стало відомо, що заколотники контролюють всі прикордонні переходи. У той же день таліби взяли під контроль президентський палац в Кабулі.

Глава Афганістану Ашраф Гані покинув країну, «щоб запобігти бійні». Пізніше таліби повідомили, що війна в Афганістані закінчена, а форма правління стане відома пізніше.

Нагадаємо, представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі.

Речник «Талібану» Забіхулла Моджахед запевнив міжнародну спільноту, що рух не має на меті помсту минулим ворогам та не допустить розгулу насильства в країні.

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