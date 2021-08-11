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    Вбивство пенсіонера на Донеччині. Штаб повідомив подробиці обстрілу Новоселівки

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    Внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий мешканець 1935-го року народження - Вбивство пенсіонера на Донеччині. Штаб повідомив подробиці обстрілу Новоселівки
    Внаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий мешканець 1935-го року народження
    Фото: штаб ООс

    Унаслідок ворожого обстрілу в Новоселівці Другій загинув 86-річний чоловік

    За фактом обстрілу цивільної інфраструктури населеного пункту Новоселівка Друга на Донбасі відкрите кримінальне провадження. Через дії бойовиків загинув місцевий житель. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил.

    Окупанти стріляли із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм.

    Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Вибухами пошкоджені прилеглі домогосподарства.

    «Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець 1935-го року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За даним фактом порушене кримінальне провадження», – йдеться в повідомленні.

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    Вбивство пенсіонера на Донеччині. Штаб повідомив подробиці обстрілу Новоселівки
    Вбивство пенсіонера на Донеччині. Штаб повідомив подробиці обстрілу Новоселівки
    Вбивство пенсіонера на Донеччині. Штаб повідомив подробиці обстрілу Новоселівки

    Також нагадаємо, що у зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі.

    Як зазначали в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», він був у тяжкому стані. Двоє інших наразі перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

    Окрім того, біля Водяного (що біля Донецька) бойовики під час обстрілів зруйнували приватні домоволодіння.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі вбивство обстріл
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    Вбивство пенсіонера на Донеччині. Штаб повідомив подробиці обстрілу Новоселівки