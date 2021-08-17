Від кулі снайпера загинув 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградщини

Артем Мазур – третя бойова втрата ЗСУ з початку серпня

Український військовий лише три місяці тому одружився

Стало відоме ім’я українського воїна, який загинув 16 серпня унаслідок снайперського вогню з боку російських бойовиків. Це старший солдат Артем Мазур із 28 окремої механізованої бригади Збройних сил. Йому було 26 років. Про втрату повідомили в Приютівській селищній раді Олександрійського району Кіровоградської області.

Артем Мазур народився 28 березня 1995 року. Родом із села Веселе.

Був призваний Олександрійським райвійськкоматом у лютому 2017 року.

Служив у військовій частині А0666 під Одесою – це, як відомо з відкритих джерел, 28-ма окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів зимового походу.

Заступник командира бойової машини, навідника-оператор 1-го механізованого відділення 3-го механізованого батальйону.

У загиблого залишилась дружина та мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.

Староста села Веселе Олександр Кива в коментарі «Суспільному» розповів, що боєць був єдиною дитиною у матері, має ще зведених брата та сестру. Брат теж служить в зоні Операції Об’єднаних сил.

«Артем навчався у місцевій школі, закінчив професійно-технічне училище. Тоді підписав контракт і пішов служити у збройні війська. Три місяці тому одружився. Вони були прописані у нашому селі, але дружина живе та працює у Пантаївці», – розповів староста.

17 серпня тіло військового мають привезти в Кіровоградську область. Похорон відбудеться 18 серпня.

Артем Мазур – третя бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.

10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.