  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Від кулі снайпера загинув 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградщини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Артем Мазур &ndash; третя бойова втрата ЗСУ з початку серпня - Від кулі снайпера загинув 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградщини
    Артем Мазур – третя бойова втрата ЗСУ з початку серпня
    Фото: facebook.com/pryiutivka

    Український військовий лише три місяці тому одружився

    Стало відоме ім’я українського воїна, який загинув 16 серпня унаслідок снайперського вогню з боку російських бойовиків. Це старший солдат Артем Мазур із 28 окремої механізованої бригади Збройних сил. Йому було 26 років. Про втрату повідомили в Приютівській селищній раді Олександрійського району Кіровоградської області.

    Артем Мазур народився 28 березня 1995 року. Родом із села Веселе.

    Був призваний Олександрійським райвійськкоматом у лютому 2017 року.

    Служив у військовій частині А0666 під Одесою – це, як відомо з відкритих джерел, 28-ма окрема механізована бригада ЗСУ імені Лицарів зимового походу.

    Заступник командира бойової машини, навідника-оператор 1-го механізованого відділення 3-го механізованого батальйону.

    У загиблого залишилась дружина та мати. Відомо, що Артем одружився три місяці тому.

    Староста села Веселе Олександр Кива в коментарі «Суспільному» розповів, що боєць був єдиною дитиною у матері, має ще зведених брата та сестру. Брат теж служить в зоні Операції Об’єднаних сил.

    «Артем навчався у місцевій школі, закінчив професійно-технічне училище. Тоді підписав контракт і пішов служити у збройні війська. Три місяці тому одружився. Вони були прописані у нашому селі, але дружина живе та працює у Пантаївці», – розповів староста.

    17 серпня тіло військового мають привезти в Кіровоградську область. Похорон відбудеться 18 серпня.

    Артем Мазур – третя бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

    7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.

    10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі ЗСУ війна сім'я снайпер дружина Операція Об’єднаних сил солдат похорон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Від кулі снайпера загинув 26-річний солдат Артем Мазур з Кіровоградщини