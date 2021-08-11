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    Окупанти 16 разів порушили «тишу». Загинув боєць Збройних сил

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    На обстріли бойовиків українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь - Окупанти 16 разів порушили «тишу». Загинув боєць Збройних сил
    На обстріли бойовиків українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь
    Фото: Міноборони

    Троє українських військових отримали вогнепальні осколкові поранення, один з них помер у шпиталі

    У зоні бойових дій на сході України минулої доби російські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських бійців отримали поранення, один з них помер у шпиталі. Про це повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

    Протягом минулої доби бойовики відкривали вогонь у районах населених пунктів:

    • Водяне (що на Приазов’ї) – з артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї;
    • Водяне (біля Донецька) – з артилерійських систем калібру 122-мм та мінометів 82-го калібру;
    • Невельське – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • Мар'їнка – з протитанкових ракетних комплексів;
    • Нью-Йорк (колишнє смт Новгородське) – з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру;
    • Катеринівка – з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
    • Піски – зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів;
    • Новоолександрівка – з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
    • Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів;
    • Новолуганське – з автоматичних станкових гранатометів.

    Унаслідок обстрілів троє українських військових отримали вогнепальні осколкові поранення. Один поранений помер у шпиталі. Як зазначали в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», він був у тяжкому стані. Двоє інших наразі перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

    Окрім того, біля Водяного (що біля Донецька) бойовики під час обстрілів зруйнували приватні домоволодіння. Постраждалих серед цивільного населення немає.

    У штабі зазначають, що на обстріли бойовиків українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

    Станом на 7 годину ранку, 11 серпня, штаб ООС зафіксував ще одне порушення режиму припинення вогню: біля Новомихайлівки бойовики застосували артилерійські системи калібру 122-мм. Бойових втрат серед українських бійців немає.

    Теги: Петро Порошенко окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ Луганщина війна Донеччина обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Окупанти 16 разів порушили «тишу». Загинув боєць Збройних сил