Бойовики на Донбасі обстріляли українців з гранатомету

Окупаційні війська не дотримуються режиму тиші

У перший день 2021 року у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Про це повідомила у Facebook пресслужба Операції об’єднаних сил.

«Протягом поточної доби, 1 січня, в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Незважаючи на відносне затишшя, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню», йдеться у вечірньому зведенні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики декілька разів відкривали вогонь неподалік Авдіївки – з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Крім того, в обідню пору біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Яковлівка візуально виявлено ворожий безпілотник типу «квадракоптер» з перетином лінії розмежування. Безпілотник був збитий українськими військовими.

Між тим, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, зазначають у пресслужбі.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік населеного пункту Золоте-4 окупанти застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а поблизу Новолуганського – стрілецьку зброю.

Як повідомляв «Главком», напередодні Нового року впродовж 31 грудня бойовики на Донбасі один раз порушили режим тиші. Впродовж новорічної ночі окупанти чотири рази зривали «тишу» й знову гатили із важкої зброї.