Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових

Окупанти на Донбасі порушили режим тиші

Впродовж 31 грудня бойовики на Донбасі один раз порушили режим тиші поблизу населеного пункту Старогнатівка у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це ідеться в повідомленні штабу Об'єднаних сил, розміщеного у Facebook. Серед українських військових бойових втрат і поранень немає.

«Збройні формування Російської Федерації здійснили кілька провокативних пострілів у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

Як повідомляв «Главком», протягом 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.