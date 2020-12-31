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    Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових

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    Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових - Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових
    Бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових
    Фото з відкритих джерел

    Окупанти на Донбасі порушили режим тиші

    Впродовж 31 грудня бойовики на Донбасі один раз порушили режим тиші поблизу населеного пункту Старогнатівка у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це ідеться в повідомленні штабу Об'єднаних сил, розміщеного у Facebook. Серед українських військових бойових втрат і поранень немає.

    «Збройні формування Російської Федерації здійснили кілька провокативних пострілів у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

    Як повідомляв «Главком», протягом 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

    Теги: окупанти Донбас війна Операція Об’єднаних сил
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