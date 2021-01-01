Доба на Донбасі: окупанти чотири рази зривали «тишу» й знову гатили із важкої зброї

Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу» на Донбасі

Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

Протягом минулої доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомлє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу населеного пункту Старогнатівка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного – з мінометів 82-го калібру та ручного протитанкового гранатомета.

В районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а поруч з Талаківкою – з підствольних гранатометів.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалась тиша. Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було.

Від початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.