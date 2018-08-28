Бойовики на Донбасі обстріляли Залізне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Прес-центр Операції об'єднаних сил Бойовики обстріляли населений пункт Залізне

Gредставниками української сторони СЦКК було зафіксовано два влучання мін калібру 82 мм

Бойовики на Донбасі обстріляли дитячий садок у Верхньоторецьку, внаслідок чого зазнала поранення місцева мешканка. Також сьогодні бойовики обстріляли Залізне.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Спостережна група української сторони СЦКК прибула на місце події та з'ясувала, що внаслідок обстрілу, який вівся збройними формуваннями Російської Федерації 27 серпня 2018 року у напрямку Верхньоторецького, 5.45 мм куля потрапила на територію дошкільного навчального закладу «Топольок», де поранила громадянку 1990 року народження. Під загрозою опинились діти – вихованці даного дитячого закладу», - йдеться у повідомленні.

Також 28 серпня 2018 року бойовики обстріляли населений пункт Залізне. На місці події представниками української сторони СЦКК було зафіксовано два влучання мін калібру 82 мм, внаслідок яких було пошкоджено господарські споруди на вулицях Рєпіна та Чапаєва.

Постраждалих серед мирного населення не зареєстровано.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК зафіксувала чергові порушення Мінських домовленостей з боку збройних формувань РФ.