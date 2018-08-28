Окупанти почали стягувати до лінії розмежування «Гради» та гаубиці



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Військові зафіксували три випадки обстрілів збройними формуваннями РФ населених пунктів Троїцьке, Кряківка, Травневе

Українська сторона СЦКК зафіксувала чергові порушення Мінських домовленостей з боку збройних формувань РФ.

Про це йдеться на сторінці Операції Об'єднаних сил у Фейсбуці.

«Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 26 разів порушували режим припинення вогню. 5 разів застосовували озброєння, яке заборонено Мінськими домовленостями. Вогонь вівся із застосуванням танків, а також 120 мм і 82 мм мінометів. Крім того, офіцери української сторони СЦКК зафіксували три випадки обстрілів збройними формуваннями РФ населених пунктів Троїцьке, Кряківка, Травневе», - йдеться у повідомленні.

СММ ОБСЄ підтвердила загибель цивільної особи внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ селища Врубівка 24 серпня.

Відповідно до звіту СММ ОБСЄ, опублікованому 27 серпня 2018 року, на тимчасово окупованій території представниками Місії вкотре зафіксовано важке озброєння збройних формувань Російської Федерації, яке розміщено з порушенням ліній відведення. Це причіпні гаубиці 2А65 «Мста-Б» - 6 одиниць; гаубиці Д-30 - 11 одиниць; самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика» - 13 одиниць; РСЗВ БМ-21 «Град» - 14 одиниць.

Як зазначається, збройні формування Російської Федерації продовжують перешкоджати діяльності патрулів СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях. Відповідно до звіту СММ ОБСЄ, бойовики збройних формувань РФ не надали представникам СММ ОБСЄ доступ для моніторингу у районах населених пунктів Заїченко, Новоазовськ, Ясне, Ізварине, Вознесенівка, Новоласпа.