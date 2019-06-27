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    Бойовики на Донбасі здійснили 39 обстрілів, четверо українських бійців поранені

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    Бойовики на Донбасі здійснили 39 обстрілів, четверо українських бійців поранені

    На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям

    За добу 26 червня збройні формування Російської Федерації 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник відкривав вогонь по українських бійцях з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС у Facebook.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», як зазначається, противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • поблизу Старогнатівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • чотири рази район населеного пункту Широкине – зі стрілецької зброї;
    • біля Кам'янки – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
    • околиці Богданівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • три рази неподалік Павлополя – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • двічі район населеного пункту Новоселівка Друга – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
    • два рази біля Авдіївки – з мінометів калібру 120 мм;
    • два рази неподалік Пісок – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • околиці Красногорівки – з автоматичних гранатометів;
    • двічі поряд Мар'їнки – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
    • неподалік Опитного – зі 120 мм міномету;
    • три рази район населеного пункту Водяного – з гранатометів різних систем;
    • поблизу Талаківки – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.

    За даними штабу ООС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 15 разів:

    • чотири рази район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • двічі околиці Кримського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • три рази поблизу Зайцевого – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • неподалік Майорська – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • околиці Новолуганська – з міномету калібру 82 мм;
    • поряд з Гладосовим – з великокаліберного кулемету;
    • район населеного пункту Південне – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет;
    • околиці Катеринівки – з автоматичних гранатометів;
    • околиці Травневого – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету.

    «За минулу добу чотири українських військовослужбовця отримали поранення, ще троє – бойове травмування», - говориться у повідомленні.

    У штабі ООС заявили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, 25 червня двох окупантів знищено.

    Як додається, від початку поточної доби ворог вже 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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